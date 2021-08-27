Бельгійські журналісти випустили документальний фільм до Дня Незалежності України

Проте, фільм є не дуже радісним або урочистим, а навпаки – досить сумним. Мабуть, саме тому його оприлюднили лише наступного дня після свята.

Проте, фільм є не дуже радісним або урочистим, а навпаки – досить сумним. Мабуть, саме тому його оприлюднили лише наступного дня після свята.

«24 серпня 2021 року Україна святкує 30-ту річницю Незалежності. Українці, звільнені від радянських кайданів, щиро сподівалися на краще майбутнє. Вони дивились на Європу, коли вони розвивалися як молода нація. Але в якийсь момент здавалося, що все пішло не так.

Спочатку український уряд мав потужну підтримку з боку найближчих сусідів – Польщі, Угорщини, Румунії, Литви та Словаччини. Проте останнім часом йому вдалося посваритися майже з усіма своїми міжнародними партнерами», – йдеться в опису до відео.

У документальному фільмі «Україна: 30 років з так званими друзями» (Ukraine: 30 Years With So-Called Friends), який 25 серпня було оприлюднено на Youtube-каналі Brussels Press Club TV, аналізуються різноманітні причини конфліктів з сусідами України: прославлення сумнівних персонажів, причетних до геноциду поляків, мовні закони, що руйнують добрі стосунки з угорцями та румунами, розпалюючи газовий конфлікт зі словаками та засмучуючи Білорусь, підтримуючи революційні рухи після виборів там.

Зокрема, автори фільму запитуються питаннями на кшталт таких:

Чому Україна робить кроки, які лише віддаляються від європейської мрії?

Чи вдаються чиновники високого рівня до шантажу?

Чому офіційний Київ свідомо втрутився у виборчий процес США?

І чому Україна почала лестити комуністичному Китаю?

Документальний фільм «Україна: 30 років з так званими друзями» покаже, що сталося з Україною з того знаменного дня наприкінці літа 1991 року та чому вона сповзає до найбіднішої країни Європи. Це гірке, але дійсно цікаве й корисне відео, яке заслуговує на увагу та дає привід замислитися, аби любити Україну ще більш повно і свідомо.