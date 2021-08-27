Кому и почему будет полезен МакБук Про 13?

Компания Apple даже в период карантинных ограничений, связанных с коронавирусной пандемией, продолжает радовать пользователей обновленным модельным рядом ноутбуков.

Компания Apple даже в период карантинных ограничений, связанных с коронавирусной пандемией, продолжает радовать пользователей обновленным модельным рядом ноутбуков. За короткое время в разной очередности на мировой рынок поступили устройства MacBook Pro 13, Pro 16 и Air. Характеристики первого ПК делают его универсальным девайсом, позволяющим использовать гаджет в любой сфере деятельности. Детальнее о его преимуществах расскажем в статье.

Какие сильные стороны MacBook Pro 13 полезны пользователям?

Каждая выпущенная в релиз модель ноутбука Apple рассчитана на свою аудиторию. МакБук Про 13, релиз которого приходится на 2020 год, ориентируется на целеустремленных людей, которым важна быстрая и бесперебойная работа компьютера. Данный вид ноутбука отличается следующими сильными сторонами.

Компактность

13-дюймовый экран позволяет удобно переносить устройство, с легкостью размещая его в рюкзаке или сумке вместе с остальными необходимыми вещами. Небольшие габариты Apple девайса подойдут людям, предпочитающим активный образ жизни, который предполагает постоянные путешествия и командировки.

Производительность

Мощности устройства вполне хватает для работы сразу в нескольких фото- и видеоредакторах. Поэтому тринадцатидюймовый МакБук Про станет хорошим приобретением для творческих людей, которым приходится часто сталкиваться с монтажом роликов и обработкой снимков.

Функциональность

Уменьшенная плоскость экрана не преуменьшает возможностей использования ноутбука. К нему, как и к 15- или 16-дюймовым моделям, также можно подключить iPhone либо iPad и работать в связке. Таким образом удобно заниматься разбором, созданием и редактированием документации, поэтому данный МакБук Про подходит для решения деловых вопросов.

Особенности тринадцатидюймового МакБука серии Про

Все устройства данной линейки отличаются быстрой памятью, хорошей производительностью и экранами Retina, которые обеспечивают широкий цветовой охват. Небольшие модели комплектуются несколькими видами процессоров. Для приобретения доступны как Intel, так и Apple.