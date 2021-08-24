Министр объяснил свое заявление о пенсиях

«Люди иногда любят перекручивать то, чего не было сказано», прокомментировал Марченко свое резонансное заявление о пенсиях.

Министр финансов Сергей Марченко разъяснил свои слова о том, что 40-летним украинцам не стоит рассчитывать на пенсии.

«Люди иногда любят перекручивать то, чего не было сказано. Нужно понимать контекст. Я хочу пояснить, что я говорил о себе лично, что мне, как 40-летнему, если ничего не менять в существующей пенсионной системе, на пенсию рассчитывать не стоит. Она либо будет довольно низкой, или вообще мизерной. Это имелось в виду. Чтобы это изменить, я как 40-летний потенциальный пенсионер думаю, что сделать, чтобы были механизмы, которые позволят мне накопить себе на старость. Точно так же это может касаться любого – 40-летнего, 50-летнего или более молодых людей. Это вопрос создания стимулов для того, чтобы люди копили и откладывали средства, чтобы в будущем иметь пенсии», – сказал он в эфире канала Украина 24 в пятницу, 27 августа.

У министра спросили, не станут ли такие заявления стимулом работать неофициально.

«Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы это связывалось с неуплатой налогов или ЕСВ. У нас солидарная пенсионная система, и оплачивая ЕСВ, вы обеспечиваете оплату пенсий действующим пенсионерам… Так что в этих условиях мы должны искать механизмы, чтобы стимулировать граждан самостоятельно откладывать на пенсию», – сказал Марченко.

Также он отметил, что сейчас количество пенсионеров практически равно количеству работающих людей. «Этот тренд не изменится в ближайшие 5-10 лет, идет старение населения, уменьшение количества людей, которые официально работают. Это проблема, и ее государство должно решать. Но она не должна решаться путем тенизации экономики. Наоборот, мы пытаемся мотивировать граждан показывать доходы», – сказал он.

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