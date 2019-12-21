США посоветовали американцам избегать ЛГБТ-прайдов в Украине
Прайды в Украине прежде подвергались физическим нападениям, поэтому гражданам США рекомендовали воздержаться от участия.
Американцев в Украине призвали воздержаться от участия в запланированных ЛГБТ-прайдах. Об этом сообщает посольство США в Украине в пятницу, 27 августа.
«Сейчас в Украине начнутся ежегодные прайды, в частности в Одессе 28 августа, Харькове 12 сентября и Киеве 19 сентября. Ожидается усиленное присутствие полиции, включая перекрытие дорог и блокпосты, что, вероятно, будет тормозить передвижения в этих районах», – сказано в сообщении.
В посольстве указали на значительный потенциал насилия, так как прайды привлекли негативное внимание в сети экстремистских групп.
«Эти группы ранее мешали проведению прайдов в Украине, проводя контрдемонстрации и физические нападения, а также могут подстрекать к насилию во время событий в этом году», – добавили в посольстве.
Гражданам США посоветовали избегать толп и демонстраций, быть осторожными вблизи крупных собраний или акций, вести себя сдержанно и следить за новостями в местных СМИ.
Напомним, что ранее в Одессе напали на волонтера прайда. С парня пытались сорвать бандану с радугой, ему словесно угрожали и намекали на то, что у них есть холодное оружие.