США посоветовали американцам избегать ЛГБТ-прайдов в Украине

Прайды в Украине прежде подвергались физическим нападениям, поэтому гражданам США рекомендовали воздержаться от участия.

Американцев в Украине призвали воздержаться от участия в запланированных ЛГБТ-прайдах. Об этом сообщает посольство США в Украине в пятницу, 27 августа.

«Сейчас в Украине начнутся ежегодные прайды, в частности в Одессе 28 августа, Харькове 12 сентября и Киеве 19 сентября. Ожидается усиленное присутствие полиции, включая перекрытие дорог и блокпосты, что, вероятно, будет тормозить передвижения в этих районах», – сказано в сообщении.

В посольстве указали на значительный потенциал насилия, так как прайды привлекли негативное внимание в сети экстремистских групп.

«Эти группы ранее мешали проведению прайдов в Украине, проводя контрдемонстрации и физические нападения, а также могут подстрекать к насилию во время событий в этом году», – добавили в посольстве.

Гражданам США посоветовали избегать толп и демонстраций, быть осторожными вблизи крупных собраний или акций, вести себя сдержанно и следить за новостями в местных СМИ.

Напомним, что ранее в Одессе напали на волонтера прайда. С парня пытались сорвать бандану с радугой, ему словесно угрожали и намекали на то, что у них есть холодное оружие.

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