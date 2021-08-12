Под Керчью возвели дамбу для предотвращения наводнений

Длина дамбы составляет около 45 метров, ширина по основанию – 8 метров, на гребне – 4 метра.

Под Керчью возвели дамбу, призванную минимизировать негативные последствия паводков. Об этом завил так называемый «председатель правительства» аннексированного Крыма Юрий Гоцанюк, сообщает Интерфакс в пятницу, 27 августа.

«Для недопущения последующих подтоплений возведена дамба, которая позволит исключить большой приток дождевой воды в реку Булганак и минимизировать негативные последствия, защитить жизнь и имущество людей. Ожидаем, что в Керчи и Ленинском районе таких серьезных подтоплений больше не будет», – сказал Гоцанюк.

Сооружение возвели в районе села Бондаренково. Длина дамбы составляет около 45 метров, ширина по основанию – 8 метров, на гребне – 4 метра. При этом для предотвращения разрушения используется железобетонная труба перелива.

Кроме того, на востоке полуострова продолжают расчищать русло реки Булганак, а также начаты подготовительные работы по очистке реки Мелек-Чесме от камыша и ила. На следующей неделе туда доставят насосы для основательного очищения реки. Также проводится работа на территории двух заводов.

«Это судоремонтный завод, где построена накопительная камера и очищена ливневая канализация, а также предприятие Пролив, где проведены подобные работы. Таким образом, вся вода, которая поступит в водохранилища, будет беспрепятственно перенаправляться в открытое море», – подытожил Гоцанюк.

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