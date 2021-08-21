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00:41 28 Августа 2021 0 Комментарии
УЕФА определил лучшего футболиста сезона
На церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая прошла в Стамбуле, УЕФА объявил имя лучшего футболиста Европы прошлого сезона.
Им стал полузащитник победителей Лиги чемпионов «Челси» Жоржиньо.
Итальянец в составе своей сборной стал также победителем Евро-2020.
В прошлом сезоне на счету 29-летнего игрока 8 голов и 2 ассиста в 43 матчах за «Челси» во всех турнирах. На Евро-2020 он принял участие во всех семи матчах сборной Италии на турнире.
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Тэги: УЕФА, лучший футболист
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