УЕФА определил лучшего футболиста сезона

На церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая прошла в Стамбуле, УЕФА объявил имя лучшего футболиста Европы прошлого сезона.

Им стал полузащитник победителей Лиги чемпионов «Челси» Жоржиньо.

Итальянец в составе своей сборной стал также победителем Евро-2020.

В прошлом сезоне на счету 29-летнего игрока 8 голов и 2 ассиста в 43 матчах за «Челси» во всех турнирах. На Евро-2020 он принял участие во всех семи матчах сборной Италии на турнире.

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