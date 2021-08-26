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02:49 28 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина завоевала третье золото на Паралимпиаде в Токио

29-летняя пловчиха Анна Стеценко первой преодолела дистанцию 400 метров вольным стилем.

Главной соперницею Стеценко на этой дистанции была итальянка Карлотта Джилли – бронзовый призер чемпионата мира.

Стеценко в финале долгое время плыла четвертой, но постепенно начала догонять соперниц. Джилли лидировала, но потом стала терять силы и украинка ее опередила.

Анна Стеценко – уроженка Соледара Донецкой области, занимается плаванием в Днепропетровском региональном центре по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт». До этого имела в активе четыре паралимпийские награды, из них три золотые, полученные в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Медаль Стеценко стала 20-й для Украины на Паралимпийских Играх в Токио, и третьей золотой. Ранее «золото» также получили пловчиха Елизавета Мерешко и пауэрлифтерша Марьяна Шевчук.

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Тэги: плавание, Паралимпийские игры
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