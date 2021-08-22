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02:57 28 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня независимости Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Республики Молдовы.

Зеленский вместе с президентом Молдовы Майей Санду, лидером Польши Анджеем Дудой и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом посмотрели военный парад, а потом прошлись по центральной улице Кишинева.

Президент Украины, поздравляя соседнее государство, пожелал его гражданам мира, согласия и процветания.

«Независимость обеих наших стран – это результат усилий многих поколений, выстраданная ценность, которую Украина и Молдова отстаивают и сегодня. Благодарен Молдове за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и хочу заверить, что Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Республики Молдова в международно признанных границах», – говорится в поздравлении Зеленского.

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Тэги: Владимир Зеленский, Республика Молдова
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