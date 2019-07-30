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03:31 28 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украину завезли из Китая ядовитые детские игрушки

В Одесской области выявили партию игрушек из Китая, в которых массовая доля свинца превышает допустимое количество в 164 раза.

Как сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области, продукцию китайского производства обнаружили во время внеплановой проверки.

Во время лабораторных исследований было установлено, что музыкальная игрушка  имеет высокий уровень угрозы по содержанию свинца. В частности, массовая доля вещества оказалась превышенной в 164 раза.

«Поставщику игрушки запрещено размещение продукции на рынке Украины», – отметили в ведомстве.

При этом неравнодушных потребителей просят сообщать, если они вновь увидят ее на прилавках.

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Тэги: игрушки, свинец
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