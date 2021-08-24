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05:09 28 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Бывший вице-канцлер Австрии признан виновным в коррупции

Хайнц-Кристиан Штрахе приговорен к 15 месяцам лишения свободы условно. Но он настаивал на своей полной невиновности.

Бывший глава Австрийской партии свободы виновен в том, что принял от частной клиники «Währing» партийное пожертвование, за что предоставил ей льготы.

Проходящий по тому же делу владелец клиники Вальтер Грубмюллер приговорен за дачу взятки к 12 месяцам лишения свободы условно.

Штрахе настаивал на своей полной невиновности. Его защитник, как и адвокат Грубмюлера, ходатайствовали об оправдании подсудимых.

Дело в отношении Штрахе связано с резонансным скандалом «Ибица-гейт», который разразился в мае 2019 года и вызвал в Австрии мощный политический резонанс. Достоянием гласности стала видеозапись, сделанная скрытой камерой на вилле на испанском острове Ибица. На ней заснято, как Штрахе в преддверии парламентских выборов в Австрии в 2017 году обещает предполагаемой «племяннице российского олигарха» госконтракты в обмен на поддержку его предвыборной кампании.

В рамках расследования полиция конфисковала мобильный телефон Штрахе. Изучение сохраненных на телефоне СМС-сообщений позволило выдвинуть против Штрахе и другие обвинения, в том числе в получении партийного пожертвования в обмен на льготы.

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Тэги: коррупция
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