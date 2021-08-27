Украина расторгает контракт с производителем индийских вакцин

Serum Institute не выполнил свои обязательства по контракту относительно поставок более 11 млн доз вакцин Ковишилд и Новавакс.

Минздрав намерен расторгнуть контракт с индийским производителем вакцин Serum Institute на поставку вакцин от коронавируса. Об этом на пресс-конференции в субботу, 28 августа, сообщил министр Виктор Ляшко.

«Вопрос в том, что институт не выполнил свои обязательства по контракту. Есть политическое решение: я буду расторгать контракт с Serum Institute», – пояснил он журналистам.

Ляшко уточнил, что Serum Institute не поставил 1,5 млн доз вакцины Ковишилд и 10 млн доз вакцины Новавакс.

Он отметил, что после расторжения контракта уплаченные по нему средства будут возвращены.

Как сообщил министр, в настоящее время Украина через британское закупочное агентство Crown Agents перезаконтрактовала необходимый объем вакцин.

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