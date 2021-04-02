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Главная » Украина » Политика
14:30 28 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина увеличила запасы газа

В Укртрансгазе сообщили, что запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли 18 миллиардов кубометров.

В подземных хранилищах Украины запасы газа по состоянию на 27 августа составляют 18 млрд куб. м. Это на 18% (на 2,71 млрд куб. м) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа. Об этом сообщает Укртрансгаз.

Отметим, что согласно плану мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021/22 года, предусмотрено на 15 октября 2021 года наличие природного газа в хранилищах в объеме, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, в том числе обеспечения нужд бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, но не менее 17 млрд куб. метров.

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Тэги: Укртрансгаз, запасы газа, подземные хранилища украины
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