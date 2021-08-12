Сепаратисты обстреляли Авдеевку

В субботу продолжаются обстрелы сепаратистов на Донбассе. В Авдеевке эвакуировали сотрудников Укрзализныци и пассажиров.

В ходе обстрелов на Донбассе в субботу, 28 августа, были ранены три бойца. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток.

Отмечается, что в результате обстрела трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

«Наши воины дали адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск и заставили врага прекратить огневую активность. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.

О действиях незаконных вооруженных формирований сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Также военные показали поврежденные во время обстрела Авдеевки дома мирных жителей. Среди них пострадавших нет.

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