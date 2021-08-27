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09:00 29 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Из Афганистана вывезли более 600 человек

Операция по эвакуации была подготовлена и проведена ГУР. Сотрудникам даже пришлось прорываться в город, чтобы вывести людей, рассказал глава ОП.

Украина из Афганистана вывезла более 600 человек. Среди них не только украинцы, но и граждане других государств – женщины, дети, правозащитники и журналисты Globe and Mail, WSJ, USA Today. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Операция была целиком и полностью подготовлена и проведена силами украинского Главного управления разведки.

«Из-за напряженной ситуации, сложившейся в Афганистане, нашим ребятам пришлось прорываться в город и также возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации. Обошлось без потерь, и все наши живы и здоровы», – подчеркнул Ермак.

Он не исключил, что граждане Украины еще могут оставаться в Афганистане и пообещал их не оставить.

«Офис президента постоянно мониторит ситуацию. 24 часа в сутки работает горячая линия МИД Украины. Ни одного нашего гражданина, находящегося в беде не оставят на произвол судьбы», – сказал Ермак.

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Тэги: Афганистан, офис президента, эвакуаци
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