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00:42 29 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На ЛГБТ-марше в Одессе полицейских было больше, чем участников

В ЛГБТ-марше приняли участие около 200 человек. Полиция задержала 51 человека, которые бросали в сторону участников марша дымовые шашки.

Правоохранители, которых было больше, чем участников марша, оцепили ЛГБТ-колонну и пытались не допустить столкновений с радикально настроенными членами организации «Традиция и порядок».

Однако агрессивно настроенные граждане взрывали петарды, бросали в сторону участников марша дымовые шашки и пытались прорвать оцепление.

Также сообщается, что пострадали 29 правоохранителей. 16 полицейских и 13 служащих Национальной гвардии получили ожоги глаз от слезоточивого газа.

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Тэги: Одесса, ЛГБТ-марш
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