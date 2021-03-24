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01:50 29 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Норвежцам запретили мочиться в сторону России

На участке границы Норвегии и России установили знак, запрещающий путешественникам справлять малую нужду в сторону РФ.

На данном участке граница проходит по реке Ворьема. И именно сюда очень часто приезжают норвежские туристы, чтобы увидеть соседнюю страну, до которой всего пара метров.

Знак был установлен неравнодушными гражданами. Он находится рядом с официальным указателем, информирующим о том, что за территорией ведется видеонаблюдение норвежскими пограничниками.

«Мочеиспускание по своей природе не обязательно является оскорбительным, но тут важна точка зрения и посыл действа. Если он негативный, акт мочеиспускания подпадает под действие закона, запрещающего оскорбительное поведение на границе», – прокомментировал комиссар норвежской пограничной службы Йенс-Арне Хойлунд.

Он добавил, что россияне на мочеиспускание в их сторону не жаловались.

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Тэги: Россия, Норвегия, мочиться
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