В Нидерландах подъемный кран случайно разрушил памятник истории

Кран разрушил древний мост в городе Маастрихт. Сооружение было признано памятником национального значения.

Ныне правоохранители выясняют, почему стрела автокрана оказалась так высоко поднята.

Территорию вокруг места ДТП оцепили для проведения расследования.

По данным СМИ, водитель не пострадал.

Мост построили примерно в 1854-1856 годах, используя новаторские инженерные решения. Долгое время он был частью железнодорожной линии Маастрихт-Хасселт. Голландцы признали мост произведением искусства за его культурно-историческое значение, а также считали проявлением социально-экономического, технического, типологического и ландшафтного развития страны.

Через мост запланировали маршрут скоростного трамвая между Маастрихтом и Хасселтом, который будет запущен не раньше 2025 года.

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