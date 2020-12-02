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04:06 29 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байдена предупредили об угрозе нового теракта в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что в Афганистане в ближайшие сутки может произойти новый теракт.

По словам Байдена, американское военное командование сообщило ему, что новая атака «весьма вероятна» в ближайшие 24−36 часов.

Глава Белого дома сказал, что «ситуация по-прежнему чрезвычайно опасна» и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой.

Вечером 26 августа возле аэропорта Кабула произошел взрыв. В результате теракта в Кабуле погибли по меньшей мере 200 человек, в том числе 13 американских военных.

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Тэги: теракт, Афганистан, Джо Байден
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