Убийцу Роберта Кеннеди могут помиловать после 53 лет тюремного заключения

Комиссия по помилованиям штата Калифорния рекомендовала освободить 77-летнего американца палестинского происхождения Серхана Серхана.

Он отбывает пожизненное заключение за убийство сенатора Роберта Кеннеди в 1968 году. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Кеннеди-младший был застрелен через пять лет после старшего брата, президента США Джона Кеннеди. В его администрации он занимал пост генерального прокурора.

Убийца был пойман на месте с поличным. Он был приговорен к смертной казни. В 1972 году штат Калифорния отменил смертную казнь, и приговор был изменен на пожизненное заключение.

Серхан провел в заключении 53 года, он 16 раз подавал прошения о помиловании. В этот раз его поддержали двое сыновей убитого Кеннеди.

В окружной прокуратуре Лос-Анджелеса заявили, что не будут оспаривать решение комиссии по помилованию. Окончательное решение об освобождении должен принять губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

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