Байден уснул во время встречи с премьером Израиля

Курьезный инцидент попал в объективы журналистов. Нафтали Беннет не стал будить визави и продолжил речь обращаясь уже не к Байдену.

Президент США Джо Байден задремал во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, которые прошли в минувшую пятницу. Инцидент попал в видеокамеры журналистов.

В этот момент как раз говорил Беннет. В какой-то момент он понял, что Байден его уже не слушает и продолжил свою речь, но уже не обращаясь к президенту.

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