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13:00 29 Августа 2021 0 Комментарии
Байден уснул во время встречи с премьером Израиля
Курьезный инцидент попал в объективы журналистов. Нафтали Беннет не стал будить визави и продолжил речь обращаясь уже не к Байдену.
Президент США Джо Байден задремал во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, которые прошли в минувшую пятницу. Инцидент попал в видеокамеры журналистов.
В этот момент как раз говорил Беннет. В какой-то момент он понял, что Байден его уже не слушает и продолжил свою речь, но уже не обращаясь к президенту.
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Тэги: США, байден, уснул
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