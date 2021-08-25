В Запорожье сошли с рельсов вагоны

«Укрзализныця» предупредила об опоздании ряда пассажирских поездов из-за схода с рельсов четырех вагонов грузового поезда возле станции Запорожье-2.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Из-за схода четырех вагонов грузового поезда возле станции Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать измененным маршрутом через Запорожье-Левое – Вольнянск – Запорожье-1», – говорится в сообщении.

Поэтому ожидается задержка на 2 часа таких поездов:

№72 Киев – Запорожье,

№142 Мариуполь – Одесса,

№120 Запорожье – Львов,

№119 Львов – Запорожье,

№116 Киев – Бердянск.

Укрзализныця просит пассажиров внимательно следить за обновлениями информации.

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