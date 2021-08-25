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14:00 29 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Запорожье сошли с рельсов вагоны

«Укрзализныця» предупредила об опоздании ряда пассажирских поездов из-за схода с рельсов четырех вагонов грузового поезда возле станции Запорожье-2.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Из-за схода четырех вагонов грузового поезда возле станции Запорожье-2 несколько пассажирских рейсов будут курсировать измененным маршрутом через Запорожье-Левое – Вольнянск – Запорожье-1», – говорится в сообщении.

Поэтому ожидается задержка на 2 часа таких поездов:

  • №72 Киев – Запорожье,
  • №142 Мариуполь – Одесса,
  • №120 Запорожье – Львов,
  • №119 Львов – Запорожье,
  • №116 Киев – Бердянск.

Укрзализныця просит пассажиров внимательно следить за обновлениями информации.

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Тэги: авария, уз
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