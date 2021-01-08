Главная » Украина » Политика
09:00 30 Августа 2021 0 Комментарии
Минюст принял на работу пожизненно осужденную преступницу
Денис Малюська сообщил, что «вообще работать надо всем работоспособным». А в ситуации с пожизненным заключением это не просто заработок, но и ресоциализация.
Министр юстиции Украины Денис Малюська взял на работу в свое ведомство пожизненно осужденную преступницу, отбывающую наказание. Об этом он рассказал в Facebook, подводя итоги своего пребывания на должности.
«Как и обещал, рассказываю: пожизненного (а точнее пожизненную) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны», – написал Малюська.
Министр сообщил, что «вообще работать надо всем работоспособным». А в ситуации с пожизненным заключением это не просто заработок, но и ресоциализация.
Источник:
Тэги: пожизненное заключение, Минюст, ресоциализация
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРПьяный житель Закарпатья убил двух детей
08.01.2021 16:12
ТОРНапавшего на синагогу немца приговорили к пожизненному заключению
22.12.2020 02:45
ТОРМинюст выиграл суд о продаже Проминвестбанка
16.09.2020 13:00