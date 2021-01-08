Минюст принял на работу пожизненно осужденную преступницу

Денис Малюська сообщил, что «вообще работать надо всем работоспособным». А в ситуации с пожизненным заключением это не просто заработок, но и ресоциализация.

Министр юстиции Украины Денис Малюська взял на работу в свое ведомство пожизненно осужденную преступницу, отбывающую наказание. Об этом он рассказал в Facebook, подводя итоги своего пребывания на должности.

«Как и обещал, рассказываю: пожизненного (а точнее пожизненную) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны», – написал Малюська.

Министр сообщил, что «вообще работать надо всем работоспособным». А в ситуации с пожизненным заключением это не просто заработок, но и ресоциализация.

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