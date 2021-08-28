Встречу президентов США и Украины перенесли

Дату приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз. Сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили.

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября. Об этом сообщает Голос Америки.

Сообщается, что первоначально встреча президентов должна была состояться 31 августа.

Дату приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз. Сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, тогда это произошло «в связи с расширением программы визита».

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