НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
10:00 30 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Встречу президентов США и Украины перенесли

Дату приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз. Сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили.

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября. Об этом сообщает Голос Америки.

Сообщается, что первоначально встреча президентов должна была состояться 31 августа.

Дату приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз. Сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, тогда это произошло «в связи с расширением программы визита».

Источник:
Тэги: Украина, США, байден, белый дом, встреча президентов
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.08.2021 11:30
Белый дом подтвердил встречу с Зеленским
ТОР
19.08.2021 14:30
Визит Зеленского в США перенесли
ТОР
22.07.2021 11:00
Стала известна дата визита Зеленского в США
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com