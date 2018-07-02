В США образовался огненный смерч

Пламя подняло в воздух огромные клубы густого дыма и окутало весь регион, к северо-востоку от округа Сан-Диего.

В американском штате Калифорния во время лесных пожаров возле общины Ла-Креста образовался огненный смерч. Об этом сообщает KTLA5 в воскресенье, 29 августа.

На кадрах ролика виден огненный вихрь высотой в несколько десятков метров, который пытаются потушить с помощью бульдозера и вертолета, сбрасывающего воду на огонь.

Пламя подняло в воздух огромные клубы густого дыма и окутало весь регион, к северо-востоку от округа Сан-Диего.

По меньшей мере 150 пожарных боролись с огнем на земле и в воздухе.

Video footage from the #ChaparralFIRE pic.twitter.com/dSNq66a8Pj — CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 29, 2021

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