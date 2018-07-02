НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
07:00 30 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США образовался огненный смерч

Пламя подняло в воздух огромные клубы густого дыма и окутало весь регион, к северо-востоку от округа Сан-Диего.

В американском штате Калифорния во время лесных пожаров возле общины Ла-Креста образовался огненный смерч. Об этом сообщает KTLA5 в воскресенье, 29 августа.

На кадрах ролика виден огненный вихрь высотой в несколько десятков метров, который пытаются потушить с помощью бульдозера и вертолета, сбрасывающего воду на огонь.

Пламя подняло в воздух огромные клубы густого дыма и окутало весь регион, к северо-востоку от округа Сан-Диего.

По меньшей мере 150 пожарных боролись с огнем на земле и в воздухе.

Источник:
Тэги: США, калифорния, огненный смерч
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.07.2018 12:22
Над Калифорнией зависло крупное НЛО
ТОР
25.04.2018 03:29
В США начали собирать подписи за независимость Калифорнии
ТОР
26.09.2017 15:00
Калифорния готовится к ядерной бомбардировке КНДР
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com