В США образовался огненный смерч
Пламя подняло в воздух огромные клубы густого дыма и окутало весь регион, к северо-востоку от округа Сан-Диего.
В американском штате Калифорния во время лесных пожаров возле общины Ла-Креста образовался огненный смерч. Об этом сообщает KTLA5 в воскресенье, 29 августа.
На кадрах ролика виден огненный вихрь высотой в несколько десятков метров, который пытаются потушить с помощью бульдозера и вертолета, сбрасывающего воду на огонь.
Пламя подняло в воздух огромные клубы густого дыма и окутало весь регион, к северо-востоку от округа Сан-Диего.
По меньшей мере 150 пожарных боролись с огнем на земле и в воздухе.
Video footage from the #ChaparralFIRE pic.twitter.com/dSNq66a8Pj
— CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 29, 2021