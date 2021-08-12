12.08.2021 03:30
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00:50 30 Августа 2021 0 Комментарии
Месси дебютировал в «ПСЖ»
Аргентинский нападающий Лионель Месси впервые сыграл за футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», в который он перешел из «Барселоны».
Месси вышел на поле на 66-й минуте матча с «Реймсом», заменив Неймара.
Матч закончился победой парижского клуба со счетом 2:0, оба гола забил Килиан Мбаппе (15-я, 62-я минуты).
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Тэги: футбол, Лионель Месси
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