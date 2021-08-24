НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
04:58 30 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У побережья Италии спасли рекордное количество нелегальных мигрантов

Итальянская береговая охрана спасла 539 мигрантов из рыбацкой лодки, дрейфовавшей в Средиземном море.

Среди спасенных на борту были женщины и дети.

Два судна береговой охраны и катер итальянской полиции помогали транспортировать мигрантов на остров Лампедузу.

Мэр острова Тото Мартелло описал спасение как «одну из самых больших высадок за последнее время».

На острове есть лагерь для мигрантов, который изначально был рассчитан на содержание трехсот человек. Сейчас их там в пять раз больше.

Источник:
Тэги: Италия, нелегальные мигранты
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
24.08.2021 05:13
Четыре страны пожаловались в ООН на Лукашенко
ТОР
22.08.2021 04:25
Польские пограничники спасли нелегальных мигрантов, застрявших в болоте
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com