У побережья Италии спасли рекордное количество нелегальных мигрантов

Итальянская береговая охрана спасла 539 мигрантов из рыбацкой лодки, дрейфовавшей в Средиземном море.

Среди спасенных на борту были женщины и дети.

Два судна береговой охраны и катер итальянской полиции помогали транспортировать мигрантов на остров Лампедузу.

Мэр острова Тото Мартелло описал спасение как «одну из самых больших высадок за последнее время».

На острове есть лагерь для мигрантов, который изначально был рассчитан на содержание трехсот человек. Сейчас их там в пять раз больше.

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