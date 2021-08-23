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11:42 30 Августа 2021 1 Комментарии
Папа Франциск наградил дипломом 15-летнюю украинку с синдромом Дауна
Жительница Луцка, 15-летняя Ульяна Сухачевская, которая имеет синдром Дауна, получила диплом из Ватикана от папы римского Франциска.
Весной этого года Ульяна приняла участие в международном детском конкурсе рисунков «Писанка для Папы».
На обратной стороне своего рисунка она написала: «Привет, дорогой Папа! Пишет тебе солнечная принцесса из Луцка. Я хочу познакомиться с тобой. Поэтому приглашаю тебя к себе. Будем вместе со всеми рисовать в Оле-Арте. Аморе».
После письма из резиденции пришел ответ, что Ульяна – единственная участница конкурса, которая ничего не попросила для себя у папы Франциска, поэтому глава католической церкви решил прислать диплом для девочки.
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Тэги: папа римский Франциск, синдром Дауна
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