Цена на газ приблизилась к 600 долларам

Стоимость газа резко подскочила на торгах на бирже ICE Futures в начале недели, почти достигнув 600 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа на торгах в Европе в понедельник, 30 августа, приблизилась к 600 долларам за тысячу кубометров.

Так, цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures вырос до $598 за тысячу кубометров против $586 в пятницу.

Напомним, что Газпром забронировал всего 4% дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину в сентябре, из-за чего цены на газ в Европе превысили 585 долларов за тысячу кубометров.

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