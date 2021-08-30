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16:31 30 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В сети появилось первое фото лидера талибов после его приезда в Афганистан

Ахундзада находится в Кандагаре. Первым его снимок после продолжительного перерыва выложил местный журналист.

«Талибан» опубликовал фотографию своего лидера Хайбатуллы Ахундзады, который после приезда в Афганистан находится в Кандагаре. Фотоснимок в сети появился впервые после захвата талибами власти в стране.

«Ряд источников считали лидера «Талибана» мертвым. Это его (?) первое фото после продолжительного отсутствия какой-либо информации о нем», – говорится в сообщении Telegram -канала Sputnik Афганистан, который выложил снимок.

Известно, что первым фото опубликовал в Twitter местный журналист Муслим Ширзад, который работал в издании TOLO News.

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Тэги: Афганистан, лидер талибов
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