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16:31 30 Августа 2021 0 Комментарии
В сети появилось первое фото лидера талибов после его приезда в Афганистан
Ахундзада находится в Кандагаре. Первым его снимок после продолжительного перерыва выложил местный журналист.
«Талибан» опубликовал фотографию своего лидера Хайбатуллы Ахундзады, который после приезда в Афганистан находится в Кандагаре. Фотоснимок в сети появился впервые после захвата талибами власти в стране.
«Ряд источников считали лидера «Талибана» мертвым. Это его (?) первое фото после продолжительного отсутствия какой-либо информации о нем», – говорится в сообщении Telegram -канала Sputnik Афганистан, который выложил снимок.
Известно, что первым фото опубликовал в Twitter местный журналист Муслим Ширзад, который работал в издании TOLO News.
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Тэги: Афганистан, лидер талибов
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