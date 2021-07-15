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20:00 30 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Южная Корея запустит орбитальную миссию к Луне

Космический аппарат в течение года будет собирать данные о поверхности Луны для поддержки программы Artemis.

Южная Корея ведет строительство первого космического аппарата по исследованию Луны, который будет запущен в августе 2022 года. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на министерство науки и информационно-коммуникационных технологий страны в понедельник, 30 августа.

Указано, что на орбитальный аппарат будет установлена высокоточная камера, разработанная Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Она в течение года будет собирать данные о поверхности Луны для поддержки программы Artemis, осуществляемой под руководством США.

Уже в октябре Южная корея запустит свою первую отечественную космическую ракету с имитацией полезной нагрузки.

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Тэги: Луна, Южная Корея, орбитальная миссия
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