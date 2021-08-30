Сговор ручного судьи Котвицкого с чемпионом по рейдерству Гвоздиком

Александр Гвоздик, экс-чемпион мира в полутяжелом весе последние годы все чаще фигурирует в криминальных и политических скандалах.

Александр Гвоздик, экс-чемпион мира в полутяжелом весе последние годы все чаще фигурирует в криминальных и политических скандалах. Естественно, это не нравится бывшему спортсмену, который боится потерять зеленую карту в США. Еще в прошлом году Александр объявил о завершении своей боксерской карьеры и остаться в Америке. Здесь его дети ходят в американскую школу и вся семья может получить гражданство в США, поэтому скандалы Гвоздику совсем не нужны. Чтобы отбелить свое имя, он пытается заткнуть голос правды, причем буквально.

Судья Котвицкий с порочной репутацией помогает нечистому на руку бывшему чемпиону Гвоздику

Помогает ему в этом скомпрометированный судья Дарницкого района города Киева. Судья Котвицкий Л.В. был неоднократно замечен в антигосударственной деятельности и превышении служебных полномочий, за которые получал дисциплинарные предупреждения. Против него также открыты расследования “через неналежну поведінку”. Также у судьи Котвицкого есть целый шлейф неправомерных решений по арбитражным делам.

Да и саму правомерность назначения Котвицкого на должность судьи можно подставить под сомнение. Бывшего начальника правового департамента Верховного Суда Украины вдруг «занесло» в Дарницкий районный суд. Наверное, зарплаты аналитика было недостаточно. Ведь в суде взятками можно получить намного больше, чем в чиновьичем кресле. Поэтому он и попал из «резерва» в судейское кресло.

За год работы Котвицкий отметился десятками неправомерных решений, которые были опротестованы, а против самого судьи открыли внутреннее расследование. Но это не помешало Котвицкому защитить интересы Гвоздика в деле против “ГОЛОС.ЮА”. На сайте медиа-группы была размещена статья, в которой подробно рассказывалось о бандитских делах Гвоздика и его связях с криминальным авторитетом Казарцевым.

Адвокатом Гвоздика выступила Ирина Скалецкая, работавшая в Минюсте и работающая сейчас в компании L.I.Group. Интересно то, что и наша героиня, и другие адвокаты компании, довольно часто работают с судьей Котвицким и добиваются позитивных решений для своих клиентов. Очередное интересное совпадение в “кристально чистой” биографии экс-боксера Гвоздика?

Факт, что Гвоздик был подопечным криминального авторитета — неопровержим, но судью Котвицкого это не смутило. Похоже, что гонорар, полученный от экс-чемпиона Гвоздика оказался слишком уж привлекательным. Конечно, боксер, буквально воспитанный в криминальной среде, не мог упустить шанс поступить, как в бандитских 90-х и просто купить удобное решение судьи Котвицкого (https://opendatabot.ua/court/98802739-2c169de43572c15a8a8fba4e6b5a3071). Теперь честные СМИ вынуждены извиняться за свое расследование (https://golos.ua/news/oproverzhenye-ynformatsyy-yzlozhennoj-otnosytelno-boksera-aleksandra-gvozdyka).

И это только начало, потому что Александр Гвоздик, похоже, решил убрать все упоминания о своем криминальном «крестном отце».

Гвоздик чистит выдачу, в надежде, что о его связи с Князем все забудут

Постепенно из Гугла начали исчезать статьи о рейдерстве и связях Гвоздика с Князем. Действительно, зачем же порочить имя пусть и бывшего чемпиона, если его именитый преступный покровитель умер.

И совсем не важно, что сам Александр продолжает жить на его деньги, которые он украл у вдовы Казарцева.

Хотя выдачу регулярно чистят, в интернете еще можно найти сведения о том, что у Гвоздика была доля в Агроинвест холдинге, которую ему отписал Князь. Конечно, вся сделка была лишь формальной, Саша, как доверенное лицо Казарцева, должен был по первому требованию переоформить свою долю, но смерть внесла свои коррективы в планы Князя. Криминальный авторитет тяжело болел и внезапно скончался, а активы остались в руках Александра Гвоздика. Он их благополучно продал и отправился за океан.

(https://lumendatabase.org/notices/24319657#)

Но если о Князе действительно можно забыть, а финансовые интересы его вдовы проигнорировать, то как забыть о связи Гвоздика с российской Melbet? С компанией, зарегистрированной в стране, ведущей открытую войну с Украиной!

Конечно, Александр Гвоздик старательно обходит этот вопрос и предпочитает не замечать военные действия, которые происходят на Востоке Украины. При этом, он является официальным представителем букмекерской компании Melbet. Причем, чтобы легализовать деятельность казино в Украине, Гвоздика наняли владельцем букмекерской компании. Бывший спортсмен, а ныне «предприниматель» зарегистрировал свои новые фирмы ООО «Мелбет» и ООО «Биг дата 2020». Это позволило скрыть, что всю поступающую прибыль будет уходить в РФ.

Времена, конечно тяжелые. Мировой кризис, отсутствие достойных поединков, потеря покровителя — все это не могло не отразиться на достатке Гвоздика. Мужчина привык жить на широкую ногу, тем более, в США жизнь не дешевая. Ради нее можно и родную страну предать. Тем более, что предательство нынче хорошо оплачивается, главное — делать вид, что все прозрачно и честно. А в случае чего, в Киеве всегда найдется удобный судья, который отмажет.