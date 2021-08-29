В Индии около 70 человек умерли от неизвестной лихорадки

Пациентов с лихорадкой принимают COVID-больницы. Детям требуется до двух недель, чтобы преодолеть эту болезнь.

В индийском штате Уттар-Прадеш за последнюю неделю от загадочной вирусной лихорадки скончались 68 человек, при этом 40 погибших – дети. Об этом сообщает The Times of India в понедельник, 30 августа.

Указано, что только за последние сутки от неизвестной болезни умерли 12 детей. У большинства заболевших наблюдаются высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. У другой части заболевших выявлялись высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.

Больше всего заражений медики зарегистрировали в сельской местности в районах Агра, Матхура и Фирозабад.

«Ситуация в этих районах вызывает тревогу. Заболачивание, отсутствие санитарии и гигиены являются причинами распространения болезни», – сказал один из медиков.

Также сообщается, что пациентов с лихорадкой принимают больницы для инфицированных коронавирусом. Детям требуется до двух недель, чтобы преодолеть эту болезнь.

Тэги: Индия, жертвы, лихорадка