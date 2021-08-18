В Украине ожидается резкое похолодание

Осень в этом году придет без опозданий. Уже в последние летние дни ожидаются дожди и похолодание.

Дожди и грозовой фронт будут в течение недели перемещаться по территории Украины, принеся с собой похолодание. К концу рабочей недели почти во всех регионах ожидается температура не выше 18 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 31 августа, на западе и востоке Украины ожидаются дожди, причем в восточных областях – с грозами. В западных областях дневная температура не превысит 21 градуса, в то время как на востоке ожидается до 30 градусов. В центре страны ожидается переменная облачность.

В среду, 1 сентября, дожди и грозы покинут восточный регион, зато воцарятся на всей остальной территории страны. Прохладнее всего – до 18 градусов – будет на западе, а самая высокая температура – до 28 – продолжит сохраняться на востоке.

В четверг, 2 сентября, пасмурная погода, а также дожди, местами с грозами, ожидаются уже по всей стране. Температура также продолжит снижаться во всех областях.

В пятницу, 3 сентября, осадки ожидаются только на крайнем востоке страны. На остальной территории ожидается переменная облачность. Дневная температура ожидается не выше 18 градусов. И лишь в нескольких южных областях столбик термометра может достичь 21 градуса.

Тэги: похолодание, дожди, погодные условия