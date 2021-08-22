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07:00 31 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Луганской области вспыхнул лесной пожар

Совместными усилиями спасателей, лесников и военных удалось предотвратить распространение огня.

В Луганской области вблизи села Пурдовка тушили лесной пожар, сообщает ГСЧС в понедельник, 30 августа.

«30 августа в 13:25 в Службу спасения «101″ поступило сообщение о необходимости помощи лесничеству в ликвидации пожара хвойной подстилки в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района», – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасателям, лесникам и ВСУ удалось предотвратить распространение огня.

От лесников было привлечено 12 единиц техники и 29 работников, от ВСУ – 2 техники и 15 сотрудников, от ГСЧС 6 единиц пожарной техники 35 человек личного состава.

На данный момент пожар локализирован, тушение продолжается. Погибших и пострадавших пока не обнаружено.

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Тэги: Луганская область, военные, лесной пожар
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