Минэнерго оценило потребности в закупке угля

Сейчас на складах ТЭС всего 720 тысяч тонн угля, тогда как должно быть более чем вдвое больше. Планируют масштабные закупки.

Для прохождения будущего отопительного сезона Украине необходимо импортировать около 3,5 млн тонн энергетического угля. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет Интерфакс-Украина.

Он отметил, что генерирующие компании начали заключать контракты на импорт угля.

Галущенко заметил, что цена электроэнергии на рынке уже дает возможность «спокойно покупать уголь, производить (электроэнергию), продавать и зарабатывать».

«Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно будем проходить ОЗП», – говорит министр.

При этом он допустил, что зимой придется использовать одновременно все 15 атомных энергоблоков.

Также глава Минэнерго ожидает, что к началу отопительного сезона запасы газа достигнут 19,5 млрд кубометров.

По данным Минэнерго, поставка угля на склады ТЭС в августе увеличились на 8,2% до или на 106 тысяч тонн, по сравнению с июлем. За месяц на склады ТЭС поступило 1,39 млн тонн угля.

В то же время, данные Укрэнерго свидетельствуют о том, что за неделю запасы угля на складах ТЭС снизились на 4% и составляют 720 тысяч тонн. В частности, запасы газового угля снизились на 4,2% до 480 тысяч тонн, а объемы антрацитового угля – на 3,6% до 240 тысяч тонн. При этом согласно норме запасы в 2,2 раза ниже, чем должно быть.

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