В Крыму катастрофическая ситуация с мусором

Местные власти уборку не осуществляют и своевременно мусор не вывозят. В Крыму – «мусорный коллапс».

В Крыму сложилась катастрофическая ситуация с уборкой улиц и вывозом мусора. Был даже уволен руководитель предприятия Крымэкоресурсы, которое занимается уборкой коммунальных отходов. О «мусорном коллапсе» заявил «глава» Крыма Сергей Аксенов.

«К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой – катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов», – сказал Аксенов.

Он отметил, что во многих городах и поселках контейнерные площадки переполнены. Также улицы завалены сухими ветками и строительным мусором. Местные власти не принимают мер для уборки и своевременного вывоза мусора, отметил Аксенов.

Назначен новый руководитель Крымэкоресурсы, который, выразил надежду Аксенов, «наведет порядок в деятельности предприятия и скоординирует работу с органами исполнительной власти в части уборки отходов».

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