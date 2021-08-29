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11:00 31 Августа 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Члена Нацкорпуса Кухарчука отправили в СИЗО

Активисты организации, ветераны полка Азов Дмитрий Кухарчук и Олег Довбыш попали в СИЗО после столкновений с полицией у ОП.

Печерский райсуд Киева отправил в СИЗО, вслед за Олегом Довбышем, на два месяца члена Нацкорпуса Дмитрия Кухарчука. Ранее активистов задерживали по подозрению в хулиганских действиях на акции под Офисом президента 14 августа. Об этом сообщил глава Нацкорпуса Андрей Билецкий.

«Мы все знаем, чем закончится для него (Владимира Зеленского, – ред.) этот сериал по мотивам времен Януковича. Режимы очень быстро заканчиваются, а правда – остается!», – заявил Билецкий.

После оглашения приговора члены Нацкорпуса зажгли фаеры.

Довбуша и Кухарчука подозревают в избиении полицейских на митинге 14 августа под Офисом президента.

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Тэги: СИЗО, Нацкорпус, офис президента
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