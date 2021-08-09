В НАТО дали ответ о членстве Украины

В Альянсе заинтересованы в том, чтобы агрессивные действия РФ оставались красной линией для НАТО.

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников рассказал, что в Североатлантическом договоре нет такой нормы, которая не позволяла бы вступление той или иной страны во время войны на ее территории в организацию. Об этом в понедельник, 30 августа, он сказал в интервью Европейской правде.

«В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что в Альянсе заинтересованы в том, чтобы агрессивные действия РФ оставались красной линией для НАТО.

По мнению Винникова, НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами.

«Что касается практических шагов – после российской агрессии мы существенно нарастили присутствие в Черном море. Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения. Нынешний Sea Breeze – крупнейший в истории, в нем приняли участие более 30 стран. Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», – сказал Винников.

Тэги: Россия, НАТО, альянс, членство украины