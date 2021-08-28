Украинец установил мировой рекорд на Паралимпиаде

Андрей Трусов с результатом 1,08.14 завоевал золотую медаль Паралимпиады-2020 в плавании на дистанции 100 метров на спине.

При этом украинский пловец установил мировой рекорд.

Отметим, что ранее рекорд принадлежал его соотечественнику Богдану Гриненко – 1,08.92.

В этом же заплыве участвовал еще один представитель Украины Евгений Богодайко. Он финишировал пятым.

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