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00:28 31 Августа 2021 0 Комментарии
Украинец установил мировой рекорд на Паралимпиаде
Андрей Трусов с результатом 1,08.14 завоевал золотую медаль Паралимпиады-2020 в плавании на дистанции 100 метров на спине.
При этом украинский пловец установил мировой рекорд.
Отметим, что ранее рекорд принадлежал его соотечественнику Богдану Гриненко – 1,08.92.
В этом же заплыве участвовал еще один представитель Украины Евгений Богодайко. Он финишировал пятым.
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Тэги: плавание, мировой рекорд, Паралимпийские игры
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