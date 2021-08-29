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01:30 31 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американская ПРО перехватила ракеты, выпущенные по аэропорту Кабула

Американская противоракетная оборона перехватила до пяти ракет, выпущенных по аэропорту Кабула утром 30 августа.

По сообщениям местных СМИ, ракетный удар был нанесен с задней части автомобиля. Несколько ракет попали в разные части Кабула. Кто стоит за ударом – пока не сообщается.

По предварительным данным, никто не пострадал. Президент США Джо Байден приказал командирам «делать все необходимое для защиты наших сил на земле».

США и союзные силы планируют завершить вывод своих войск до вторника, как и было согласовано.

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Тэги: Афганистан, аэропорт, Кабул
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