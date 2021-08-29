Американская ПРО перехватила ракеты, выпущенные по аэропорту Кабула

Американская противоракетная оборона перехватила до пяти ракет, выпущенных по аэропорту Кабула утром 30 августа.

По сообщениям местных СМИ, ракетный удар был нанесен с задней части автомобиля. Несколько ракет попали в разные части Кабула. Кто стоит за ударом – пока не сообщается.

По предварительным данным, никто не пострадал. Президент США Джо Байден приказал командирам «делать все необходимое для защиты наших сил на земле».

США и союзные силы планируют завершить вывод своих войск до вторника, как и было согласовано.

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