НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
03:36 31 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский прибыл в США для встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита.

В повестке дня визита – встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций.

Кроме того, у украинского лидера запланирован ряд других встреч с американскими чиновниками, бизнесменами.

«Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов», – сообщают в Офисе президента Украины.

Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

Источник:
Тэги: США, Владимир Зеленский, рабочий визит
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.12.2020 06:41
Зеленский хотел бы добиться безвизового режима с США
ТОР
22.12.2019 12:23
США заморозили военную помощь через час после разговора Зеленского и Трампа
ТОР
14.12.2019 08:32
Киев и Вашингтон готовят визит Зеленского в США
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com