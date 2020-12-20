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03:36 31 Августа 2021 0 Комментарии
Зеленский прибыл в США для встречи с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита.
В повестке дня визита – встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций.
Кроме того, у украинского лидера запланирован ряд других встреч с американскими чиновниками, бизнесменами.
«Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов», – сообщают в Офисе президента Украины.
Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.
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Тэги: США, Владимир Зеленский, рабочий визит
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