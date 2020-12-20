Зеленский прибыл в США для встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита.

В повестке дня визита – встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций.

Кроме того, у украинского лидера запланирован ряд других встреч с американскими чиновниками, бизнесменами.

«Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов», – сообщают в Офисе президента Украины.

Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

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