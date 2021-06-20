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Главная » Мир » Политика
04:40 31 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава Минобороны РФ не считает Украину угрозой для России

Сергей Шойгу заявляет, что украинцы – это братский народ. Он выразил надежду, что когда-нибудь “ситуация в Украине поменяется”.

«Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что украинский народ – это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется», – сказал он.

Шойгу надеется, что когда-нибудь ситуация в Украине поменяется.

«Мы верим и надеемся, что эта ситуация когда-то поменяется и там найдется человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую, совершенно ничем не обоснованную ни исторически, ни фактологически, ничем абсолютно», – заявил министр обороны РФ.

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Тэги: Россия, Сергей Шойгу
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