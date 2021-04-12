Китайские ученые считают, что коронавирус попал в Китай из США и ЕС

Эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний предположили, что вирус в их страну мог попасть с импортируемыми продуктами.

Они считают, что инфекция могла быть завезена в 2019 году именно с замороженными полуфабрикатами из ЕС или США.

Сообщается, что они сопоставили сведения о больных ковидом в Пекине и Даляне с образцами, собранными на упаковках с полуфабрикатами и «нашли связь».

«После того, как Китай сдержал раннюю вспышку в апреле 2020 года, единичные вспышки произошли в Пекине и Даляне. Мы провели эпидемиологические исследования, тестирование на нуклеиновую кислоту, антитела, исследовали поставки замороженных продуктов и сравнительный анализ последовательности вирусных генов пациентов с COVID-19 и упаковок продуктов питания и подтвердили, что вирус был импортирован из других стран или регионов посредством транспортировки по холодной цепочке», – заявил официальный представитель центра Ма Хуэйлай.

Ученые призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) проверить их версию.

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