Глава МИД РФ осудил «нападки» на Сталина

По его словам, попытки «переписать историю» одновременно являются попытками политически ослабить Россию.

Министр иностранных дел России и второй номер в списке кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму Сергей Лавров заявил, что «нападки» на советского диктатора Иосифа Сталина являются частью «атаки на итоги Второй мировой войны» и на прошлое России.

Цитату из выступления Лаврова перед ветеранами Второй мировой войны в Волгограде.

Лавров, как следует из сообщения, выступил против того, чтобы выставлять Сталина «главным злодеем» и «сваливать в одну кучу всё, что он сделал в довоенное время, во время, после войны». По его словам, попытки «переписать историю» одновременно являются попытками политически ослабить Россию. Такие попытки, как следует из слов Лаврова, осуществляются «извне», но кто конкретно их осуществляет – он не сказал. Министр прямо не упомянул сталинские репрессии и не выступил ни в их оправдание, ни с осуждением.

Сталин в годы Второй мировой войны возглавлял СССР, был Верховным главнокомандующим.

Лавров не в первый раз положительно отзывается о деятельности Сталина

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