Из каких бокалов пить виски: делится опытом DrinkHouse

Хороший виски способен впечатлить каждого богатой гаммой вкусов и ароматов, своим благородным характером, но для того, чтобы напиток предстал перед вами во всей своей красе, его необходимо правильно подать.

Хороший виски способен впечатлить каждого богатой гаммой вкусов и ароматов, своим благородным характером, но для того, чтобы напиток предстал перед вами во всей своей красе, его необходимо правильно подать. Одной из важнейших характеристик, влияющих на вкус напитка, является сосуд, в котором мы его пробуем. Расскажем о самых распространенных.

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Шот

Мы привыкли называть такой сосуд рюмкой, это небольшой стаканчик объемом около 40мл, который зачастую имеет утолщенное дно. Он отлично подойдет для употребления бюджетного купажированного виски, который не отличается привлекательный вкусом и ароматом. Такой напиток, можно пить залпом, поскольку смаковать там, по сути, нечем.

Тумблер

Еще один формат бокала, который подходит для распития виски – это тумблер, либо хайбол, – одн из самых распространенных барных стаканов. Он имеет достаточно широкое дно, а объем составляет примерно 200мл. Особенно популярен в американском формате подачи вместе с кубиками льда или для коктейлей.

Ноузинг

Название этого сосуда происходит от английского слова нос, и это неспроста. Ведь этот бокал используется для дегустации элитных сортов виски, ароматом которых можно наслаждаться. Это бокал тюльпановидной формы на достаточно короткой ножке. Особенности его формы позволяют концентрировать аромат возле края таким образом, чтобы мы могли в полной мере ощутить его при распитии виски. Рекомендуем подавать в таких бокалах выдержанный односолодовый скотч, наполняя сосуд примерно до середины.

Тюлип

Более изящный бокал, который также имеет тюльпановидную форму, но оснащен более длинной ножкой. Объем такого бокала обычно не превышает 150мл. Его мы также рекомендуем использовать для качественных односолодовых напитков.

Снифтер

Снифтер – это вытянутый тюльпановидный стакан, который рассчитан на дегустацию самых изысканных и престижных виски. Объем такого сосуда составляет 150 мл, от отличается тонкой длинной ножкой и достаточно зауженным профилем. Обычно приобрести такие бокалы можно только в элитных специализированных магазинах.

Рекомендуем наливать в бокал совсем немного благородного виски и медленно наслаждаться, потягивая его в компании друзей.