Манипулятор или автокран: какая спецтехника в Киеве выгоднее

Предпринимательство в Украине имеет множество форм и типов: кто-то открывает ресторанчики быстрого питания, кто-то создает интернет-магазины или запускает IT-компании.

Предпринимательство в Украине имеет множество форм и типов: кто-то открывает ресторанчики быстрого питания, кто-то создает интернет-магазины или запускает IT-компании. Бизнес на аренде спецтехники, в отличие от перечисленных, менее популярен. Но у него отличные перспективы, особенно в мегаполисах.

По словам представителей импортера европейской строительной техники МЧП “Модус”, для этого бизнеса идеальны два типа машин: автокраны и манипуляторы. Чем они отличаются и на каких можно больше заработать, разберемся детально.

Возможности автокрана и его востребованность

Для сложных строительных работ, погрузки/разгрузки тяжелых грузов традиционно привлекают авто кран – мощную спецтехнику, смонтированную на колесном шасси серийного или специального грузового автомобиля.

Телескопическая крановая установка – отдельный агрегат, управление которым происходит независимо от основной машины. Сам кран – ключевой элемент. Выбирая его, нужно учитывать:

● максимальный вылет телескопической стрелы;

● грузовой момент в самом высоком положении крана;

● возможность добавить длину за счет использования “гуська”.

В плане заработка на прокате, автокраны – очень перспективный транспорт. Их используют для всего спектра строительных работ, начиная от подготовки фундамента, заканчивая возведением крыши. Также технику привлекают для работы с линиями электропередач, монтажа сборных конструкций, строительства мостов и путепроводов. Другими словами, загрузка для машины найдется всегда.

Главный минус автокрана – его высокая стоимость. Надежная машина с производительной крановой установкой обойдется в несколько миллионов гривен первоначальных инвестиций. Плюс ремонт и обслуживание тоже довольно затратные, поэтому и окупаемость у такой техники 7-10 лет.

Что умеет манипулятор и кто его заказывает

Другая популярная спецтехника в Киеве – манипуляторная установка. В отличие от автокрана, у нее меньшие производительность и габариты, но за счет компактности остается свободной часть платформы, которая используется для перевозки грузов.

Иначе говоря, манипулятор – более универсальная машина, которая справляется с перемещением грузов в пределах одного объекта и с их перевозкой.

Благодаря этим возможностям, краны-манипуляторы активно используют для:

● доставки строительных материалов;

● перевозки большого и тяжелого оборудования;

● погрузочных работ на производствах и складах;

● перевозки металлолома;

● транспортировки автомобилей.

За счет небольшого размера и универсальности, у крана-манипулятора больше работы. При этом стоимость его заметно ниже полноценного крана. При условии ограниченного капитала, вложение в манипулятор – лучшее бизнес-решение.