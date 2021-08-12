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15:00 31 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Японии обнаружен первый случай COVID, объединяющий Дельта и Альфа штаммы

За пределами Японии зарегистрировано всего восемь случаев этого подтипа Дельта, но уровень его заразности остается неизвестным.

Медицинский и стоматологический университет в Токио сообщил, что в Японии был подтвержден первый случай коронавируса Дельта нового типа, который объединяет мутации Дельта и Альфа штаммов. Об этом пишет The Japan times.

Отмечается, что за пределами Японии зарегистрировано всего восемь случаев этого подтипа Дельта, но уровень его заразности остается неизвестным.

Новый тип Дельта-штамма обнаружили у пациента в одной из больниц в этом месяце.

«Он нес мутацию L452R, наблюдаемую в Дельта-штамме, а также мутацию N501S, которая напоминает мутацию N501Y, встречающуюся в штамме Альфа», – говорится в сообщении.

Так как у пациента не было записей о поездках за границу и он заразился вирусом в результате контактов с населением, предполагается, что мутация N501S с высокой вероятностью произошла в Японии.

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Тэги: Япония, мутация, covid-19, штамм дельта, штамм альфа
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