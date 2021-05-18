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18:00 31 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Раде ждут отставки министров уже в начале осени

Пока премьер-министр не подавал в парламент представлений по кадровым вопросам в Кабмине.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает возможными отставки министров уже в начале сентября. Об этом Разумков сказал на брифинге во вторник, 31 августа.

«Пока что предложений не было, премьер-министр ничего не подавал, собственных заявлений министры не писали. Но все может быть. Если зайдут на первой неделе, получим на первой неделе», – сказал он.

По его словам, сейчас обсуждается работа сразу нескольких министерств.

«Посмотрим, я не хочу за них бежать впереди паровоза», – резюмировал Разумков.

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Тэги: отставка, министры, ВР
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