«Мотор-Сич» снова в центре скандала

На этот раз причиной скандала послужила вырванная из контекста фраза президента Эстонии Керсти Кальюлайд, данная во время интервью журналитам издания «Европейская правда».

А именно, госпожа Кальюлайд комментируя инвестиционный климат в Украине, вспомнила арест активов АО «Мотор-Сич» как неблагоприятный фактор, который настораживает потенциальных инвесторов, чем спровоцировала очередную попытку распространения дезинформации относительно так называемой «принудительной приватизации» данного предприятия.

Первая волна информационных вбросов на данную тему прошла еще весной. 11 марта на заседании РНБО было принято решение, согласно которого предприятие «Мотор-Сич» должно вернуться в собственность народа Украины исключительно законным способом. Тогда волна дезинформации оказалась настолько сильной, что ситуацию был вынужден комментировать Секретарь РНБО Алексей Данилов:

«Слово национализация никоем образом не было использовано ни на заседании РНБО, ни в решениях, которые принимала РНБО, ни на брифинге, котором я выступал. Были совершенно другие слова. Мы сегодня находимся в эпицентре информационной войны с Российской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение к совместным с китайской стороной попыткам захватить предприятие «Мотор-Сич», поэтому мы сегодня имеем такую негативную информацию относительно национализации. Речь идет о том, что предприятие «Мотор-Сич» в ближайшее время вернется в собственность украинского народа исключительно на законных основаниях, с соблюдением всех требований действующего законодательства. Мы не можем себе позволить, пребывая в состоянии войны, отдать в чужие руки предприятие, от которого зависит наша обороноспособность»

С того времени наши представители неоднократно встречались с представителями КНР для урегулирования вопроса относительно АО «Мотор-Сич» и защиты законных интересов всех сторон. Дополнительно ситуацию прокомментировал вице-премьер-министр по вопросам стратегических областей промышленности Олег Уруский 22 июня. Он заявил, что правительство Украины не планирует добиваться национализации завода, речь идет скорее о восстановлении контроля государства, возможно, путем докапитализации предприятия.

Российской пропаганде не важны объективные данные, главное максимально кричать, а высказывания президента Эстонии Керсти Кальюлайд уже прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.