Всі звинувачення по відношенню до «GlobalMoney» не мають жодного доказу – Голова Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

АМКУ проводив перевірку звинувачень компанії, які поширюють у ЗМІ та не знайшов доказів щодо роботи компанії на окупованих територіях.

Це підтвердили і Головному слідчому управлінні Нацполіції – «щодо перелічених кримінальних проваджень, було встановлено відсутність причетності ТОВ «Глобал Мані» до них». Про це у своєму блозі написав Голова Північного міжобласного територіального відділення Олексій Хмельницький.

«Саме тому, у строгій відповідності до закону, оштрафували іншу компанію – конкурента, яка розповсюджувала наклеп. Який порушив конкурентне законодавство шляхом поширення неправдивих, неточних відомостей, пов’язаних з діяльністю конкурента – які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб’єкта господарювання» – зазначив Хмельницький.

Мова йдеться про рішення АМКУ щодо штрафу у розмірі 68 тисяч гривень накладеного на ПАТ «Айбокс Банк» за поширення недостовірної інформації про Global Money.

Хмельницький зазначив, що рішення комітету базується виключно на фактах і не зміниться від голосних пікетів, обурливих дзвінків чи публікацій політологів.

«За час роботи в АМКУ я вже почав звикати до спроб тиснути на рішення Північного тервідділення. Були пікети «ветеранів», були бандитські погрози в кабінеті. Вимога завжди була одна: «закрити очі» на закон. Сьогодні до колекції додався новий артефакт: звинувачення в «підтримці сепаратистів».

Водночас Голова Північного міжобласного територіального відділення АМКУ порадив ЗМІ та політологам виконувати закон, а не вдаватись до піарних заяв та поширення недостовірної інформації.

Раніше у GlobalMoney закликали громадські організації та ЗМІ не брати участі у атаках недобросовісних конкурентів та не поширювати неперевіреної інформації

Фінансова компанія «Глобал Мані» заснована в 2009 році, є власником першої в Україні ліцензії на обслуговування платежів без відкриття рахунка.